Pioli vince il premio Coach Of The Month, la consegna del trofeo domenica

Il tecnico rossonero Stefano Pioli è stato premiato come miglior allenator del mese di maggio, il riconoscimento gli sarà consegnato domenica

Premio meritatissimo per Stefano Pioli, che la Lega Serie A ha eletto Coach Of The Month di maggio. Al mister rossonero verrà consegnato il prestigioso riconoscimento nel pre match di Sassuolo-Milan, in programma domenica 22 maggio alle ore 18 al Mapei Stadium Città del Tricolore di Reggio Emilia.