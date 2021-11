Entro Natale 4 rinnovi di contratto: il Milan non perde tempo!

La società rossonera è al lavoro per blindare i suoi tesserati. Paolo Maldini sta lavorando su più tavoli.

Redazione Il Milanista

Entro Natale potrebbero arrivare 4 importanti ufficialità relative ad altrettanti prolungamenti di contratto. La società rossonera dimostra di avere le idee chiare per quanto riguarda il futuro. Ma andiamo con ordine.

Paolo Maldini ai dettagli per il rinnovo di Stefano Pioli

Il direttore sportivo del Milan Paolo Maldini è ai dettagli per quanto concerne il rinnovo del contratto del tecnico rossonero Stefano Pioli. L'ex allenatore del Bologna tra le altre rinnoverà il proprio contratto con il Milan per i prossimi anni. Il nuovo accordo prevedrebbe infatti la scadenza al 30 giugno 2024 con opzione fino al 30 giugno 2025. Stefano Pioli è dunque ad un passo dal legarsi alla società rossonera anche per i prossimi 4 anni e mezzo.

Stefano Pioli ma non solo: il Milan lavora su più tavoli

La società rossonera non sta lavorando solo per rinnovare il contratto al proprio tecnico. Il direttore sportivo rossonero Paolo Maldini conta infatti di chiudere altri 3 importanti rinnovi di contratto entro Natale. I giocatori in questione sono calciatori sui quali Stefano Pioli conta molto. Il primo è Ismail Bennacer. Il mediano ex Empoli ha convinto pienamente dal suo arrivo a Milanello e ora per lui è pronto il rinnovo di contratto.

Altri due giovani pronti a rinnovare

Oltre a Ismail Bennacer, Paolo Maldini conta di chiudere in un tempo relativamente breve per il rinnovo di contratto di altri due perni della squadra rossonera. Il primo è il talento portoghese Rafael Leao. L'attaccante classe '99 è cresciuto esponenzialmente sotto la guida di Stefano Pioli e ora la società rossonera vuole blindarlo. Stessa sorte anche per Theo Hernandez. Il terzino mancino francese ex Real Madrid ha dimostrato di saper spostare gli equilibri al Milan e in casa rossonera nessuno sembra volersi privare delle sue prestazioni. Per tutti loro Paolo Maldini conta di chiudere come detto entro Natale.