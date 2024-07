Milan, Paulo Fonseca è atterrato a Malpensa: ora si dirigerà a Milanello

Il Milan è pronto ad abbracciare il suo nuovo tecnico, ovvero Paulo Fonseca. Il portoghese è atterrato a Milano nell'aeroporto di Malpensa, pronto a vivere la sua nuova esperienza italiana. Il tecnico ora si dirigerà a Milanello per cominciare ad ambientarsi nella sua nuova "casa". Lunedì 8 luglio inizierà ufficialmente la stagione sportiva dei meneghini ed alle ore 11:00 andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Fonseca. Nel pomeriggio, invece, per le ore 17:00 si terrà il primo allenamento della stagione, importante per il nuovo mister per iniziare a conoscere tutti i suoi giocatori.