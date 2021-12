Milan, ecco quando partirà Kessiè per la Coppa d’Africa

Arriva la data ufficiale della partenza di Kessiè per la Coppa d'Africa. Ecco per quanto il Milan dovrà fare a meno dell'ivoriano.

Redazione Il Milanista

Non può non essere lui l'uomo del momento. Franck Kessiè ha messo a segno una doppietta nella gara vinta dal Milan al Castellani con il risultato finale di 4-2. Grande intuizione di Pioli, che ha schierato l'ivoriano nell'insolita posizione di trequartista dietro la punta. Di lui si è parlato molto da inizio stagione, soprattutto per quanto riguarda la questione relativa al rinnovo di contratto. Nonostante le prestazioni altalenanti di quest'anno, Kessiè rimane un giocatore insostituibile per i rossoneri. E a proposito di questo è arrivata la notizia che tutti stavano aspettando.

Il commissario tecnico della Costa d'Avorio, Patrice Beaumelle, ha diramato le convocazioni per lo stage di preparazione verso la Coppa d'Africa. Tra questi c'è, ovviamente, anche il centrocampista del Milan. I 28 giocatori si ritroveranno in Arabia Saudita il 27 dicembre. Non solo Kessiè, ma anche altri calciatori del nostro campionato saranno presenti. Ci sarà Akpa Akpro della Lazio e Boga e Traore del Sassuolo. Non è stato invece chiamato Singo del Torino. La competizione prenderà il via il 9 gennaio e terminerà il 9 febbraio.

Il Milan dovrà fare a meno di Kessiè almeno fino al 20 gennaio, giorno in cui si disputerà l'ultima partita della fase ai gironi del torneo. Nella peggiore delle ipotesi, con la Costa d'Avorio che arriva fino in finale, il centrocampista rossonero tornerà a disposizione per la metà di febbraio. Una brutta perdita per Pioli, dato che il sostituto naturale di Kessiè, ovvero Bakoyoko, non sta convincendo affatto. Vedremo se la soluzione per il tecnico del Diavolo arriverà dal mercato di gennaio, dove Maldini e Massara punteranno a rinforzare la squadra.