Milan, da domani si potrà acquistare l’esperienza “Club 1899”

Da domani tutti i tifosi del Milan potranno acquistare una fantastica esperienza rossonera. Ecco tutti i dettagli.

Redazione Il Milanista

Da domani mercoledì13 lugliotutti i tifosi del Milan potranno acquistare l’esperienza “Club 1899”, per trascorrere una serata magica. Ecco tutte le informazioni pubblicate dalla società rossonera sul sito acmilan.com:

“Dopo il grande successo, nella scorsa stagione, della vendita match-by-match e il via agli abbonamenti B2c "Club 1899", AC Milan apre alla vendita dei prodotti Premium in area hospitality per le partite casalinghe di Serie A in programma fino al termine del 2022.

Da mercoledì 13 luglio alle ore 12.00, sarà possibile acquistare la Premium Experience per le partite a San Siro contro Udinese, Bologna, Inter, Napoli, Juventus, Monza, Spezia e Fiorentina. L'acquisto di un biglietto "Club 1899" prevede, oltre alla seduta in diversi settori del primo anello - rosso o arancio - anche un servizio di ristorazione all'interno dello stadio oppure in esclusive ed iconiche location esterne e pre o post match a seconda del prodotto acquistato.

PRODOTTI

L'offerta, visibile nel dettaglio sul sito singletickets.acmilan.com alla sezione "Club 1899", prevede la possibilità di scegliere tra:

"Pitch Experience": sedute al Primo Anello Rosso e servizio buffet dopo il fischio finale presso la Honour Lounge al Primo Anello Rosso

"Rossoneri Experience": sedute al Primo Anello Rosso e servizio a tre portate nel pre-match, a partire da 3h prima del fischio d’inizio, al ristorante Canter

"Casa Milan Experience": sedute al Primo Arancio e servizio a tre portate nel pre-match, a partire da 3h prima del fischio d’inizio, presso il Bistrot di Casa Milan

"Milanisti Experience": sedute in Poltroncine Arancio e servizio buffet presso la Executive Lounge in Primo Anello Rosso dopo il fischio finale

I prezzi per la experience "Club 1899" partono da 149€”.

Inoltre da domani mercoledì 13 luglio partirà anche la vendita dei biglietti per la prima gara di campionato del Milan. Come riferito dal club meneghino: “La prima fase è dedicata agli abbonati: aprirà alle 12.00 di mercoledì 13 luglio e chiuderà alle 23.59 di giovedì 14 luglio. I possessori dell'abbonamento potranno acquistare fino a 4 biglietti aggiuntivi, usufruendo di un listino prezzi dedicato. La vendita libera, invece, prenderà il via alle 12.00 di venerdì 15 luglio e resterà aperta fino ad esaurimento posti”.