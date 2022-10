Milan, parte oggi la vendita dei biglietti per l’ultima gara del 2022

Parte oggi la vendita dei biglietti per l’ultima sfida in casa del Milan, che giocherà domenica 13 novembre contro la Fiorentina.

L’ultima partita del 2022 del Milan si terrà a San Siro domenica 13 novembre contro la Fiorentina. La gara valida per la quindicesima giornata di Serie A è in programma alle 20:45. Sarà la 178esima sfida tra le due squadre, con i rossoneri che hanno più vittorie rispetto ai viola. I meneghini infatti hanno vinto 78 partite, ne hanno pareggiate 48 e ne hanno perse 51. Tuttavia l’ultimo Milan -Fiorentina disputato proprio alla quindicesima giornata di campionato riporta dolci ricordi ai tifosi rossoneri. Nella stagione 2004/05 i Diavoli si imposero per 6-0, grazie alle doppiette di Shevchenko e Seedorf, all’autogol di Chiellini e alla rete di Crespo.

Il costo dei biglietti parte da €21 per gli abbonati e da €24 nella vendita libera. Inoltre durante la fase di vendita libera, gli Under 16 potranno usufruire della tariffa speciale di €14 se accompagnati da un adulto. Invece gli Over 60 avranno a disposizione sconti a partire da €29 in alcuni settori. La promozione riservata agli Under 16 è acquistabile soltanto al Ticket Office di Casa Milan e nei punti vendita Vivaticket.