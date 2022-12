Milan, parte oggi la vendita dei biglietti per la sfida contro il Tottenham

Da oggi lunedì 12 dicembre è possibile acquistare i biglietti per Milan-Tottenham, gara in programma il 14 febbraio alle 21 a San Siro

Il Milan affronterà il Tottenham martedì 14 febbraio alle 21 a San Siro, nella sfida valevole per l’andata degli Ottavi di finale di Champions League. I rossoneri si sono guadagnati il passaggio al turno successivo come secondi classificati, mentre la squadra inglese ha terminato il girone come prima classificata. Il Milan ha comunicato che da oggi lunedì 12 dicembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida europea.

I biglietti per Milan-Tottenham possono essere acquistati online sul sito singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti VivaTicket. Dalle ore 12 di lunedì 12 dicembre parte la vendita soltanto per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Champions Pack per le tre partite del girone. Sarà possibile confermare il proprio posto fino alle 23:59 di martedì 13 dicembre. Tuttavia alcuni settori non potranno essere confermati perché riservati UEFA. In questo caso durante la fase d’acquisto, gli abbonati troveranno già il nuovo posto nel nuovo settore assegnato.