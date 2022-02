Parolo: “Se fossi un giocatore del Milan sarei deluso per il match di Salerno”

L'ex centrocampista ed ora talent per Dazn ha parlato della partita tra Salernitana e Milan. Le sue parole

Redazione Il Milanista

Ai microfoni di Dazn ha parlato l'ex centrocampista tra le altre di Lazio e Parma e sul Milan ha detto: “Contro la Salernitana la cosa più difficile il Milan l’aveva fatta, e cioè sbloccare la partita. Poi non lo so…ci sono stati due errori di due totem del Milan, Mike Maignan e Fikayo Tomori. Ci possono stare questi errori una volta ogni tanto, ma se fossi un giocatore del Milan sarei sicuramente arrabbiato per il pareggio a Salerno, ma vedendo la sconfitta dell’Inter con il Sassuolo poi non è così male”. Queste le parole del talent per Dazn.

Anche Serse Cosmi ha parlato di Salernitana-Milan

Intervenuto a Sky Sport ha parlato il noto tecnico Serse Cosmi che ha detto: "Sembrava una partita semplice, ma ha fatto degli errori che ha pagato a caro prezzo. A Salerno il Milan ha sofferto e per poco non perde la partita. I rossoneri devono essere meno stravaganti nei risultati. Il fatto di non giocare le coppe europee è certamente un vantaggio che però stavolta il Milan non ha sfruttato". Queste le parole di Serse Cosmi che è tornato sulla partita mal giocata dal Milan contro la Salernitana nella serata di sabato.

Matteo Marani ha invece parlato di Ante Rebic

Intervenuto a Sky Sport 24 ha parlato il noto opinionista Matteo Marani che ha detto: "Ante Rebic è l'uomo che sta mancando di più al Milan. L'anno scorso, nel girone di ritorno, ha fatto 10 gol. Il Milan non è la squadra più forte, ma ha sempre avuto uno spirito di gruppo più forte delle altre. A Salerno purtroppo non si è visto questo, serviva un atteggiamento diverso. Se vuole vincere il campionato, deve affrontare queste partite con uno spirito differente". Queste le parole di Matteo Marani su Ante Rebic in esclusiva ai microfoni di Sky Sport 24.