Milan, profetiche le parole di Allegri su De Winter: ecco cosa disse!

Hanno un sapore profetico le parole rilasciate da Allegri anni fa su De Winter, ora nuovo difensore del Milan

Il Milan è a un passo dall’ufficializzare l’acquisto di Koni De Winter dal Genoa. Il difensore è arrivato a Milano e oggi pomeriggio effettuerà le consuete visite mediche di rito.

Se tutto andrà come sperato, allora metterà la firma sul contratto legandosi al Diavolo fino al 2030. I rossoneri hanno chiuso l’operazione per 20 milioni di euro, di cui 3-4 andranno alla Juventus detentrice della rivendita.

Il difensore ritrova in rossonero mister Allegri, colui che lo ha fatto esordire nel calcio professionistico nel novembre 2021 quando sedeva sulla panchina della Juventus.

In occasione di quella partita di Champions League, Allegri rilasciò queste dichiarazioni su De Winter: “È più centrale, ma ha qualità e tecnica. Per questo può fare anche il terzino. Ha giocato anche con personalità e nella costruzione si può mettere anche a tre”. Queste parole sottolineano la versatilità del difensore, in grado di giocare in più ruoli e ideale per sostituire Thiaw.