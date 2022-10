Milan, parla Pazzini: “Non sono stati brillanti, ma hanno vinto. Bravi!”

"Per il Milan era importante vincere, era una partita complicata: il Verona è stato aggressivo. Il Milan non era brillantissimo, ma quando non sei brillante e riesci a portare la vittoria a casa è un bel segnale che dai al campionato".

Queste sono state le parole dell'ex attaccante di Inter, Sampdoria ma soprattutto di Hellas Verona e Milan, Giampaolo Pazzini, che da grande ex ha parlato delle sue ex squadre tramite la piattaforma di Dazn nel post partita del match. La sfida dei rossoneri è stata fondamentale per la scalata verso lo scudetto. Onore comunque al Verona che fino alla fine ha fatto di tutto per portare a casa almeno il pareggio.