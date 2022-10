Milan, parla Bargiggia: “I rossoneri non sono i favoriti per lo scudetto”

"Milan favorito per la scudetto? Se dovessi puntare 10 euro sulla squadra vincitrice dello scudetto, punterei sul Napoli. I rossoneri, tuttavia, continuano a piacermi. Sono due squadre che offrono un calcio propositivo; l'Atalanta è la terza in comodo e non è la solita Atalanta, è cambiata rispetto allo scorso anno. Pioli dimostra sempre coraggio nelle scelte, le quali sono quasi sempre premiate". Queste sono state le partite del noto giornalista Paolo Bargiggia per i microfoni di 1 Football club, trasmissione di 1 Station Radio.