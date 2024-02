Milan, Paolo Scaroni nominato Presidente di redBird International

Come spiegato nella sua scheda di presentazione. "Nell'ultimo anno, Paolo ha lavorato a stretto contatto con RedBird in qualità di Presidente dell'AC Milan. Si è unito a noi formalmente come Presidente della nostra attività internazionale. Che è cresciuta grazie ai nostri investimenti in AC Milan, Liverpool FC sotto Fenway Sports Group, il Toulouse FC e la squadra indiana di cricket dei Rajasthan Royals.