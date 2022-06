Milan, Origi lunedì sera a Milano: visite mediche e firma sul contratto

In un momento delicato per i rossoneri, con Botman definitivamente sfumato e Sanches verso Parigi, il Milan potrà ufficializzare il primo - e per ora l'unico - acquisto della prossima stagione. Una mossa importante messa a segno da Maldini e Massara che regalano a Pioli una nuova pedina per il reparto offensivo. Nella stagione appena conclusa i rossoneri hanno spesso faticato ha trovare la via del gol e i due attaccanti richiedevano un'aggiunta di livello e più giovane. Sia Ibrahimovic che Giroud per età e condizioni fisiche non potevano bastare anche per la prossima stagione. Un colpo in attacco era nei piani della dirigenza. Divock Origi scalpita per vestire la maglia rossonera. Quel momento è ufficialmente arrivato: il belga è pronto ad approdare a Milanello.