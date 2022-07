Milan, il recupero di Origi prosegue: ci sarà nel mini ritiro in Austria?

Il Milan sta proseguendo la sua routine di allenamenti quotidiani proprio per poter ritrovare il prima possibile la miglior forma fisica e atletica . Ma non solo. È estremamente importante e primario riuscire a ritrovare e a fare proprio quel feeling, quello spirito di gruppo e quell'intesa vincente fondamentali per poter far bene già da subito. Già dalla prima partita, quella contro l'Udinese. Questo è l'obiettivo di questi giorni , sotto gli allenamenti di mister Pioli e sotto un caldo atroce. Ma anche riuscire ad integrare al meglio i nuovi arrivati . In modo da farne parte anche loro di quella famiglia che altro non è che il Milan.

Per onorarla al meglio potrebbe farlo cercando di recuperare il prima possibile da quel fastidio fisico. E ci sta riuscendo molto bene. Tant'è che sarebbe già spuntata una prima idea sul suo rientro in campo. In particolare, i rossoneri fra pochi giorni dovrebbero partire per il breve ritiro in Austria per dare lo sprint finale in vista dell'inizio del campionato. La novità però è che Origi ce la fa, riuscirà a partire insieme al gruppo squadra. Di più: il centravanti è ormai entrato nella fase finale del recupero dal suo stop. Di conseguenza ci si prospetta che entro la fine del mese torni a calcare i campi, a giocare minuti importanti insieme ai suoi nuovi compagni. Oramai ci siamo, manca poco: Origi sta arrivando.