Milan, Origi sbarca a Milano… ma non oggi! Cambia la data: tutto rinviato

Origi è già un giocatore del Milan. Esatto, ma non ufficialmente. Già, proprio quell'ufficialità che tarda ad arrivare… e tarderà ancora!

Redazione Il Milanista

I Campioni d'Italia hanno già chiuso il loro colpo in entrata per l'attacco: è Divock Origi. Era ed è sempre stato lui il primo nome per rinforzare il reparto avanzato. I soli Olivier Giroud e l'eterno Ibrahimovic purtroppo non sono sufficienti per completare un'intera stagione: un rinforzo era necessario. E l'ormai ex Liverpool è stata l'occasione perfetta: in scadenza di contratto, esperienza a tonnellata in campo europeo, rapporto minuti giocati/gol spaventoso. Insomma impossibile non approfittarsene.

Fra l'altro, il centravanti ha solamente - si fa per dire - 27 anni (è un classe 1995). Tradotto: ha ancora metà carriera di fronte a sé. Il Diavolo inoltre può essere la sua prima vera opportunità per mostrare tutto il suo valore da titolare. Il belga infatti è centrale nel progetto. E questa è una novità: nelle 6 stagioni passate ad Anfield, non ha mai avuto un ruolo da protagonista. L'etichetta da comprimario era la sua, ma "comprimario decisivo" perché quando subentrava, nove volte su dieci era gol (impossibile dimenticare la sua doppietta rifilata al Barcellona in semifinale di Champions). Per tutti questi motivi dunque Divock Origi pare essere la scelta giusta per i meneghini. Inoltre dalla sua ha anche una squadra molto compatta e unita, come se fosse una famiglia e per compagni di reparto, due totem del gol: Giroud e Ibra. Insomma, deve riuscire ad emergere, non c'è altra via di uscita.

L'ex Lille (pure lui), lo ricordiamo, è già un giocatore del Milan. L'accordo è già stato trovato diverso tempo fa. Manca solo più quell'ufficialità che corrisponde a nient'altro che la firma sul contratto. Già, ma quando arriverà? Secondo le ultime fonti, sarebbe dovuta pervenire già questa settimana. E invece c'è stato un ennesimo posticipo. La Gazzetta dello Sport parla chiaro: per vedere il 27enne palleggiare in quel di San Siro bisognerà attendere qualche altro giorno, se non addirittura prossima settimana. Cari casciavit, calma e gesso: tutto si sistemerà.