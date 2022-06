Milan, per Origi pronto un quadriennale: ecco quando arriverà a Milano

Il Liverpool lo ha salutato. L'attaccante belga scalpita e si prepara ad indossare la maglia rossonera nella sua nuova avventura.

Redazione Il Milanista

Divock Origi è pronto a vestire la maglia rossonera e sarà un nuovo calciatore del Milan. L'accordo è ormai chiuso da tempo con il belga che si legherà a parametro zero ai rossoneri almeno per i prossimi quattro anni. L'attaccante classe '95 è in scadenza e non rinnoverà con il Liverpool, che ha ufficialmente salutato il belga. I reds ringraziano così una leggenda del club per gli otto anni passati alla corte di Anfield:

"Otto anni dopo aver accettato di giocare ad Anfield, Origi lascerà il club quando il contratto scadrà a fine giugno. Protagonista di alcuni dei momenti più iconici e importanti della storia moderna del club, Origi ha segnato sei gol nei derby del Merseyside, incluso il gol al 96' nella vittoria del dicembre 2018 e il gol vittoria nel match contro l'Everton ad aprile. Ha contribuito con i suoi gol al trionfo in Champions nel 2019 e ha segnato due gol nella semifinale vinta 4-0 contro il Barcellona completando la storica rimonta. Ha poi suggellato il successo in finale contro il Tottenham con un gol. Grazie per questi otto anni incredibili, leggenda".

Il saluto ufficiale del Liverpool fa partire il conto alla rovescia dei tifosi rossoneri. I sostenitori del Diavolo si chiedono quando potranno abbracciare il loro nuovo centravanti. L'arrivo a Milano di Origi è previsto entro la fine di giugno. Il calciatore ha trascorso una prima parte di vacanza ma soprattutto di riposo, visto l'infortunio che lo ha tenuto fuori nell'ultima parte di stagione e dalla nazionale in queste settimane. Ora si trova in Belgio per terminare le cure necessarie al recupero. Una volta smaltito del tutto il problema fisico, Origi arriverà a Milano per sostenere le visite mediche, previste per la fine di maggio e slittate proprio per l'infortunio. Il calciatore è pronto a firmare un quadriennale a 3,5 milioni di euro a stagione, come da accordi presi con Paolo Maldini.