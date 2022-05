Cagliari-Inter cambio di orario: possibile contemporaneità con il Milan

Secondo quanto scrive SportMediaset Cagliari-Inter potrebbe essere anticipata alle 15, in contemporanea con Milan-Atalanta.

VARIAZIONE – L’ Inter questa sera si gioca il secondo trofeo dell’anno contro la Juventus: la Coppa Italia. L’attenzione però è anche sul prossimo appuntamento dei nerazzurri contro il Cagliari domenica alle 20:45. Secondo quanto scrive SportMediaset però questo match potrebbe subire una variazione non indifferente. La partita infatti potrebbe essere anticipata alle 15, in contemporanea con Milan-Atalanta. Non solo l’Inter però, anche le sfide salvezza sarebbero giocate in contemporanea con lo spostamento di Empoli-Salernitana alla domenica.

Domenica i rossoneri saranno impegnati in una gara tutto tranne che dall' esito scontato, contro l' Atalanta di Gasperini. Il match sarà valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A e si giocherà al San Siro di Milano. Sarà una gara fondamentale per la lotta scudetto, che gli uomini di Pioli non hanno alcuna intenzione di fallire. Un passo falso ora, potrebbe compromettere lo scontro al titolo, con i nerazzurri focalizzati anche loro sulla vittoria finale. L' Atalanta è reduce dalla vittoria 3-1 al Picco contro lo Spezia. Ad oggi la Dea occupa l'ottavo posto in classifica al pari di Roma e Fiorentina. I rossoneri dovranno portare a casa il risultato e dovranno sperare in un passo falso dei cugini, magari stanchi dopo la finale di Coppa Italia di questa sera contro la Vecchia Signora.