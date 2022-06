L’Olimpia Milano campione italiana nel basket: i complimenti del Milan

Si sono chiuse ieri le finali della LBA (Lega Basket Serie A) in cui ha trionfato la compagine milanese dell' Olimpia Milano . La squadra allenata da Ettore Messina si è laureata campione d'Italia per la 29esima volta nella sua storia e sono arrivati i complimenti da parte del Milan .

"Si sono chiuse ieri le LBAFinals: complimenti all'Olimpia Milano, che dopo la vittoria in Coppa Italia si laurea Campione d'Italia per la 29ª volta, e alla Virtus Bologna, protagonista anche lei di una grande stagione con il successo in Eurocup e il ritorno in Euro League"