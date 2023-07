Ex talent scout Milan: “Segnalai Okafor già nel 2017, si risparmiava tanto”

In esclusiva al sito di Alfredo Pedullà ha parlato Danilo Pagni che è stato collaboratore dell’area tecnica e scouting del Milan nel 2017 e su Okafor ha detto: “Era il 24 novembre 2017 vado a vedere Basilea-Manchester United di Youth Leagu. Indico Noah Okafor come un calciatore da prendere, avevo intravisto in lui delle qualità eccelse. Non si era mai allenato in prima squadra, ma per me era già un calciatore da prendere. E lo scrissi al Milan”.