Milan, Corriere dello Sport: “Okafor-Jovic, rilancio per due”

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla della coppia formata da Okafor-Jovic, che potrebbe giocare nella prossima gara del Milan

Subito dopo la sosta per le Nazionali, il Milan si ritroverà a disputare la gara di campionato contro la Fiorentina. I Diavoli hanno la necessità di vincere per restare ancorati ai primi posti in classifica. Per la sfida contro i viola, mister Pioli dovrà però fare a meno di Giroud squalificato e di Leao infortunato. Per tale motivo l’allenatore rossonero sta pensando di schierare un attacco inedito.

Nuovo attacco — L’edizione odierna del Corriere dello Sport titola: “Okafor-Jovic, rilancio per due”. Il Milan potrebbe così contare sia su Okafor come sostituto di Leao chesu Jovic, come supplente di Giroud. Ovviamente tanto dipenderà dalle condizioni fisiche di Pulisic e se l’americano riuscirà o meno a recuperare durante questa settimana.

