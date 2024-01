Milan, Okafor + Jovic ed i rossoneri la ribaltano dalla panchina

Il Milan soffre ma ne esce vincitore in una gara tutto tranne che dall'esito scontato. A passare in vantaggio sono proprio i rossoneri...

Il Milan soffre ma ne esce vincitore in una gara tutto tranne che dall'esito scontato. A passare in vantaggio sono proprio i rossoneri con Loftus-Cheek, che successivamente si fanno ribaltare il match da Samardzic e Thauvin. A venti minuti dal fischio finale Stefano Pioli inserisce in campo due innesti freschi: ovvero Noah Okafor e Luka Jovic. L'attaccante serbo ripaga la chance offerta dal proprio mister e sigla all'83' la rete del momentaneo pareggio. Nel bel mezzo del recupero invece ci pensa lo svizzero a ribaltare la gara ed a regalare i tre punti ai rossoneri. L'annata di Okafor è stata condizionata dagli infortuni, ma nonostante ciò è comunque già a quota 4 gol in Serie A in appena 412 minuti.