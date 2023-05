Milan, avvenuto oggi l’incontro con l’intermediario di Kamada

Nella giornata di oggi è avvenuto l’incontro tra la dirigenza rossonera e l’intermediario di Kamada a Casa Milan

Redazione Il Milanista

Manca una sola giornata al termine del campionato, con il Milanche ha già blindato il quarto posto. I rossoneri sono riusciti a qualificarsi alla prossima edizione di Champions League battendo i bianconeri per 1-0. Tuttavia non è detta l’ultima parola per gli uomini di Pioli, che hanno ancora la possibilità di chiudere la stagione al terzo posto.

Nel frattempo la società meneghina si è messa al lavoro per migliorare la rosa attuale. I dirigenti sono consapevoli di dover cambiare qualcosa all’interno della rosa, che si è fatta trovare impreparata in più occasioni nel corso di quest’anno. Tra i giocatori destinati a vestire la maglia rossonera c’è Daichi Kamada. Il Milan è vicinissimo a chiudere la trattativa per portare il giapponese in Italia.

Il giocatore arriva a zero dall’Eintracht Francoforte e per lui è pronto un contratto di tre milioni di euro a stagione per quattro anni. La trattativa non è ancora conclusa: mancano pochissimi dettagli e poi tutto sarà definito. Secondo quanto riferito da Daniele Longo su Twitter, nella giornata odierna è avvenuto un incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e Beppe Bozzo, intermediario del centrocampista giapponese.