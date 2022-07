Milan, nuova offerta per De Ketelaere, si attendono le risposte

Stando alle ultime dichiarazioni riportate da Repubblica.it, ci sarebbe stato un rilancio definitivo del Milan per De Ketelaere.

Redazione Il Milanista

Stando alle ultime dichiarazioni riportate da Repubblica.it, ci sarebbe stato un rilancio definitivo del Milan per De Ketelaere. I rossoneri sono arrivati ai 35 milioni di euro chiesti dal Bruges: 31 più quattro di bonus. Adesso Paolo Maldini e Frederic Massara attendono la risposta del club belga, ma in via Aldo Rossi c’è grande ottimismo avendo esaudito le richieste per il trequartista. L’obiettivo è farlo sbarcare a Milano tra venerdì e sabato. De Ketelaere in rossonero firmerebbe un contratto quinquennale non lontano dai 2,3 milioni a stagione. Dopo tanti rinvii e silenzi, il giocatore del Bruges non è mai stato così vicino ai rossoneri.

Successivamente si penserà al difensore: in pole c’è Tanganga. Infine, si aspetterà la scelta di Renato Sanches, che sembra essere però negativa per il Milan. Il centrocampista portoghese è orientato a dire di sì al Psg. L’alternativa è il giovane dell’Aston Villa, Carmey Chukwuemeka.

Carmey, Centrocampista centrale con buoni doti da incursore, può essere utilizzato anche come trequartista in un 4-2-3-1; dotato di un buon tiro dalla media distanza, dà il meglio si sé in fase di rifinitura. Per le sue caratteristiche, è stato paragonato a Paul Pogba e Dele Alli.

L’altro grande obiettivo del Milan in questa sessione estiva. Il centrocampista del Lille Renato Sanches. I rossoneri sono da mesi sul giocatore, individuato da tempo come il perfetto sostituto di Kessié.

A inizio giugno sembrava tutto fatto. Accordo con il Lille sulla base di 15 milioni di euro e accordo con il giocatore, ma la trattativa non si è mai chiusa davvero. Tanto che nelle scorse settimane, l’inserimento del Paris Saint-Germain sul giocatore ha sparigliato le carte.

Il PSG offre meno del Milan ma di più al giocatore come ingaggio, che preferisce non muoversi dalla Ligue 1. Ma anche i parigini non hanno però affondato il colpo. Vedremo nei prossimi giorni come si evolveranno le cose e soprattutto come si muoverà la società rossonera.