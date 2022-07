Milan, un obiettivo dalla Premier cambia i piani di Maldini?

Non è un mistero che sulla loro lista Maldini e Massara abbiano sottolineato il nome di Charles De Ketelaere in maniera più marcata rispetto agli altri. Tuttavia in casa Milan si augurano di non incappare in un altro passo falso come accaduto per Botman. Maldini e Massara vogliono in tutti i modi evitare di ritrovarsi a mani vuote e di girare il secondo capitolo della saga dopo l'affare saltato per l'olandese. Le richieste del Bruges per De Ketelaere sono più alte del previsto e se le parti non dovessero giungere ad un accordo i rossoneri guarderanno altrove.