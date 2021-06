Milan, obiettivo 50 milioni dalle cessioni

Ecco cosa riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sugli input del Fondo Elliott al Milan

Il Fondo Elliott è soddisfatto dell'ultima stagione del club di via Aldo Rossi, culminata con il ritorno in Champions League. Nonostante la qualificazione alla massima qualificazione europea per la prossima stagione, la famiglia Singer è stata chiara con i propri dirigenti: bisogna mantenere la squadra competitiva, salvaguardando il bilancio.

Tra i candidati a lasciare il Milan e Milanello rientrano quei giocatori che, nell'ultima stagione, non hanno avuto molto. Giocatori che potrebbero avere meno spazio in futuro o quelli che hanno non hanno mantenuto le aspettative o, come dicevano le professoresse: "E' bravo ma non si impegna". Tra questi c'è Rafael Leao: il portoghese, per la dirigenza rossonera, può lasciare Milano ma solo se chi bussa alle porte di Casa Milan lo fa con oltre 25 milioni di euro in una valigetta. Un discorso simile, ma a cifre più appetibile, lo si può fare per Hauge: 15 milioni la richiesta del Milan per privarsi dell'ex Bodo/Glimt.