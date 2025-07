Milan, nuovo rilancio per Douè: questa l’offerta del Diavolo

Il Milan ha presentato un rilancio per Guela Douè dello Strasburgo. Ecco a quanto ammonta la nuova offerta

Tra le principali priorità in casa del Milan per la prossima stagione c’è quella di prendere un nuovo terzino destro. Complici le uscite di Florenzi, Emerson Royal e Walker, il club rossonero deve assolutamente dare a mister Allegri un giocatore per questo ruolo.

Profilo preferito

Fra i tanti nomi sondati nelle ultime settimane c’è quello di Guela Douè dello Strasburgo. Il giocatore piace sia alla dirigenza che all’allenatore livornese.

Nuova offerta

Negli ultimi giorni il club di via Aldo Rossi ha alzato la propria offerta arrivando a 23 milioni di euro per prendere il franco-ivoriano.

La risposta dei francesi

Lo Strasburgo non ha ancora accettato, soprattutto perché è convinto che il giocatore classe 2002 possa crescere ancora e valere di più nella prossima stagione.