Milan, Estupiñán insieme alla squadra in tournée: quando esordirà

Il nuovo acquisto del Milan Pervis Estupiñán ha già raggiunto il resto dei compagni nella tournée estiva e sarà a disposizione da...

Non ha perso tempo Pervis Estupiñán. Dopo l’ufficialità del suo trasferimento al Milan, il difensore ecuadoriano è già volato a Hong Kong per unirsi ai nuovi compagni in vista della seconda amichevole estiva contro il Liverpool. Oggi sarà in panchina, ma con buone possibilità di scendere in campo a gara in corso. Il suo inserimento nel gruppo è stato immediato, sintomo di una voglia fortissima di mettersi a disposizione di Allegri e iniziare con il piede giusto la sua avventura rossonera. L’ex Brighton ha subito rubato l’occhio per atteggiamento e disponibilità, e oggi potrebbe già bagnare il suo esordio non ufficiale.

Fari accesi sull’ecuadoriano

Il match contro la squadra allenata da Arne Slot rappresenta una prima vetrina importante, anche se amichevole, per cominciare a capire che impatto potrà avere nel contesto rossonero in vista della prossima stagione. Il club ha puntato su di lui per dare profondità difensiva e aggiungere alternative sulle corsie esterne. Allegri è curioso di vederlo all’opera già oggi e le prime indicazioni arriveranno presto. Occhi puntati su Estupiñán.