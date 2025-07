Milan, c’è la scelta di Allegri su Maignan: tornerà titolare?

Il Milan affronterà il Liverpool con un dubbio in meno: Massimiliano Allegri ha preso una decisione sull'impiego di Mike Maignan

Dopo qualche momento di dubbio e la mancata convocazione contro l’Arsenal, Mike Maignan è pronto a riprendersi il suo posto tra i pali del Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il portiere francese partirà dal 1′ nell’amichevole di oggi contro il Liverpool, in programma a Hong Kong alle 13:30 italiane. La sua assenza nella prima uscita stagionale contro i Gunners non aveva destato particolari preoccupazioni, ma ora tutto sembra essere rientrato definitivamente. Massimiliano Allegri e lo staff volevano semplicemente gestire i carichi di lavoro, dando al numero 16 il tempo necessario per tornare in condizione ottimale.

Torna Maignan

Maignan rappresenta una colonna portante anche per il nuovo Milan, non solo per la sua qualità tecnica ma anche per la leadership che esercita sul campo. Il suo ritorno tra i titolari è un segnale importante per tutta la squadra, che proprio dal portiere ripartirà per costruire i propri equilibri difensivi per la prossima stagione. Contro il Liverpool sarà l’occasione per rivederlo all’opera, anche se in un contesto amichevole, in attesa degli impegni ufficiali. Una presenza che può rassicurare e dare identità a una retroguardia che Allegri sta ancora plasmando. Il Diavolo riaccoglie il suo numero uno e adesso la porta ha di nuovo il suo padrone.