Milan, chi arriva in attacco? Spunta un nuovo nome

In casa del Milan è emerso un nuovo nome per rafforzare il reparto offensivo rossonero. Ecco di chi si tratta

La dirigenza del Milan non smette di lavorare per trovare i giusti rinforzi per la prossima stagione. Tra i giocatori accostati al Diavolo nelle ultime ore è emerso il nome di Arnaud Kalimuendo del Rennes.

Profilo

L’attaccante francese classe 2002 è cresciuto nel settore giovanile del PSG, ma attualmente milita nel Rennes. Non è un segreto che il Milan stia cercando un centravanti per il prossimo anno, dal momento che in rosa è presente il solo Gimenez.

Altri club in vantaggio

Tuttavia sul giocatore c’è un forte interesse di altri club al momento in vantaggio. Si tratta del Nottingham Forest, del Brentford e del Villareal. Nelle prossime ore potrebbe avvenire l’accelerata di uno di questi tre club.