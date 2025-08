Milan, dialoghi avviati per Comotto: ecco dove andrà in prestito

Il Milan ha avviato dei contatti con questo club per mandare Christian Comotto a giocare in prestito. Ecco dove andrà

Si avvicina il primo trasferimento per Christian Comotto del Milan. Il giovane giocatore è a un passo dal passare in prestito secco allo Spezia.

Accordo vicino

I due club stanno dialogando per trovare un accordo in poco tempo. Si tratterebbe della prima esperienza da professionista in prima squadra, dal momento che il giocatore non ha mai esordito in Serie C con il Milan Futuro.

Buona impressione

Comotto ha fatto vedere buone cose nel ritiro a Perth con la Prima Squadra di mister Allegri, in un ruolo delicato davanti la difesa. In questa tournée si è disimpegnato molto bene sotto gli occhi dell’allenatore livornese e il gol giunto contro il Perth Glory (arrivato con un cucchiaio su calcio di rigore) è solo la ciliegina sulla torta.

Storia calcistica

Comotto ha iniziato nel Perugia, è passato nelle giovanili di Inter e Fiorentina prima di approdare al Milan. Nell’Under 17 ha segnato 14 gol, diventando il centrocampista con più reti in Italia dall’U15 in su. Lo scorso anno ha siglato 4 gol e fornito 3 assist in 36 partite totali.