Milan, l’analisi di Kalimuendo: l’attaccante che piace alla dirigenza

L'approfondimento sulla punta Arnaud Kalimuendo, finito nella lista di Igli Tare per affiancare Gimenez nella prossima stagione del Milan

Il Milan continua a cercare un attaccante di prospettiva ma pronto fin da subito, e tra i profili valutati nelle ultime ore spunta con forza quello di Arnaud Kalimuendo. L’attaccante francese del Rennes ha attirato l’attenzione della dirigenza rossonera grazie a prestazioni in crescita e numeri concreti nell’ultima stagione. Il suo nome è sul taccuino, e i riflettori a Milanello si stanno accendendo. Classe 2002, cresciuto nel vivaio del PSG, Kalimuendo è una punta moderna: veloce, tecnico, e sempre in movimento. Gioca bene negli spazi stretti, attacca la profondità con tempismo e non ha paura di puntare l’uomo.

Caratteristiche particolari

Non è il classico centravanti d’area: partecipa attivamente alla manovra, dialoga con i compagni e si rende utile anche in fase di pressione. In più, ha dimostrato di avere fiuto del gol, con numeri in costante crescita nelle ultime stagioni. Nel 2024/2025 in Ligue 1 ha messo a segno 15 gol e 3 assist. Fisicamente compatto ma potente, sa reggere i duelli con i difensori e ha una buona rapidità sul breve. Può giocare sia come prima punta che accanto a un attaccante più strutturato. Il Milan valuta. Kalimuendo è giovane, già formato e con ampi margini di crescita. L’identikit perfetto per il nuovo corso rossonero di Allegri.