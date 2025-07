Milan, nuovo nome per l’attacco: questa la possibile formula

Al Milan è stato proposto un nuovo nome per completare il suo attacco. Vediamo qual è la possibile formula dell’operazione

L’obiettivo principale in casa del Milan resta quello di trovare un forte attaccante che possa diventare il nuovo punto di riferimento del reparto offensivo rossonero.

Principale indiziato

Tra i profili monitorati c’è quello di Rasmus Hojlund del Manchester United, considerato come una valida alternativa a Dusan Vlahovic.

Il Diavolo è alla ricerca di un giocatore che possa avere subito un impatto importante con la Serie A e per questo Hojlund è perfetto. Il giovane classe 2003 ha già militato in Italia con l’Atalanta prima di trasferirsi in Premier League.

Formula

Il club meneghino vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Il suo profilo si allinea alla ricerca effettuata dal Milan riguardante giovani ad alto potenziale. Hojlund si distingue per fisicità, velocità e capacità di finalizzazione.