Milan, indiscrezione su Sportiello: ecco per quanto è stato ceduto!

Il Milan ha ceduto ieri Marco Sportiello all’Atalanta. Ecco a quanto ammonta il costo dell’operazione per cedere il portiere

Nella giornata di ieri il Milan ha salutato Marco Sportiello, tornato per la terza volta nella sua carriera all’Atalanta.

Costo cessione

Il portiere non ha rescisso consensualmente il contratto, come circolato nei giorni scorsi. Il Milan ha infatti ceduto Sportiello per un milione di euro.

Plusvalenza

Si tratta di un’informazione importante perché, anche se la cifra non è elevata, permette al club meneghino di realizzare una plusvalenza minima e di liberare un posto nella rosa.

Ritorno alle origini

Per Sportiello il ritorno alla Dea rappresenta un’opportunità per ritrovare un ambiente familiare e potenzialmente potrà trovare maggior spazio in campo.