Nuovi contatti per Broja con il Chelsea: operazione difficile, ma…

La società londinese lo considera incedibile tanto che a settembre è arrivato anche il suo rinnovo di contratto fino al 2028 con uno stipendio non male: tre milioni di euro a stagione più bonus. Il centravanti, però, non sta giocando in questo inizio di stagione. Thomas Thuchel e Potter non l'hanno quasi mai utilizzato e qui si vorrebbe inserire con forza il Milan in vista delle prossime sessioni di mercato.