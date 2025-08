Milan, nuova pista per l’attacco: seguito questo profilo

Il Milan sta cercando il nuovo attaccante per il prossimo anno. Non c’è solo Dusan Vlahovic tra i profilli monitorati

Il Milan sta cercando il nuovo attaccante per la prossima stagione. Il nome maggiormente monitorato è quello di Dusan Vlahovic, in cima alla lista delle preferenze rossonere.

Situazione difficile

L’affare appare complicato perché la Juventus non è disposta a svendere il proprio giocatore. La stessa situazione economica del Diavolo non permette di effettuare follie sul mercato, senza prima almeno aver ceduto qualche pezzo pregiato.

Alternativa

In alternativa il club di via Aldo Rossi sta pensando seriamente a Rasmus Hojlund del Manchester United. Il danese potrebbe arrivare in prestito, offrendo una valida opzione tattica e finanziaria. Il Milan da parte sua continua a valutare attentamente entrambe le piste, consapevole di non poter sbagliare la scelta di un giocatore cruciale per la prossima stagione.