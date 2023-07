Ex Milan, notte di paura per Donnarumma: cosa è successo

Notte di grande paura e profondo spavento per l’ex giocatore del Milan , Gianluigi Donnarumma . L’ex portiere rossonero è stato rapinato nella sua casa, nella notte tra giovedì e venerdì, dove si trovava anche la sua compagna.

Subito dopo l’accaduto, Gigi Donnarumma è riuscito a rifugiarsi in un hotel di lusso che si trova vicino la propria abitazione e qui ha chiamato la polizia. La coppia ancora sotto shock è stata portata poi in ospedale per alcuni controlli.