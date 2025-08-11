Milan, notizie incoraggianti per Hojlund: apertura ai rossoneri
Milan, notizie incoraggianti per Hojlund: apertura ai rossoneri

Giulia Benedetti
MILANO
11 Agosto, 12:26
Rasmus Hojlund
Arrivano notizie incoraggianti dall’Inghilterra su Hojlund: l’attaccante ha aperto al trasferimento al Milan. Le ultime

Arrivano notizie incoraggianti dall’Inghilterra riguardanti Rasmus Hojlund, primo obiettivo del Milan per rinforzare l’attacco. Il giocatore non voleva lasciare il Manchester United, ma ora la situazione è cambiata.

Cambio idea

La decisione è maturata dopo l’amichevole contro la Fiorentina, durante la quale l’attaccante ha passato tutti e 90 i minuti in panchina. L’allenatore Erik ten Hag gli ha preferito Mount, dimostrando chiaramente al giocatore come il suo spazio allo United potrebbe essere sempre più limitato.

Per questo motivo il danese ha rivalutato la sua posizione e sta prendendo in considerazione l’ipotesi di trasferirsi al Milan. Il giocatore vorrebbe una cessione definitiva, mentre il Diavolo preferirebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Si lavora per l’accordo

Attualmente il club inglese lo valuta 30 milioni di sterline, poco meno di 35 milioni. Si dovrà lavorare per trovare un accordo sulle cifre per poter chiudere l’affare, ma i due club appaiono fiduciosi.

