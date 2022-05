Milan: quanti nomi in entrata, si passa dalla Premier fino alla Ligue 1

La stagione è quasi terminata, ed il Milan è pronto ormai da tempo a pianificare la prossima annata. Vediamo insieme i nomi..

La stagione è quasi terminata, ed il Milan è pronto ormai da tempo a pianificare la prossima annata. Il Ds Massara e Maldini infatti si muovono da diversi mesi per studiare "i possibili colpi" in entrata. Tanti sono i nomi sul taccuino dei dirigenti rossoneri, partendo dal difensore fino ad arrivare all' attaccante. Di una cosa siamo certi però, il Milan è alla ricerca di un vice Kessie, che possa non far rimpiangere l'ivoriano . Il primo nome per il Milan è Renato Sanches. Centrocampista portoghese del Lille, il quale si tratterebbe di un colpo in prospettiva, ma già molto affascinante vista la sua buona esperienza. Per lui, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe pronto un contratto di quattro anni a 4,5 milioni di euro a stagione. Al Lille, invece, dovrebbero andare circa 20 milioni, anche se il Milan proverà ad ottenere un piccolo sconto visto che il calciatore ha il contratto in scadenza nel 2023.