Milan: Okafor ancora a parte, punta la gara contro la Dea

Anche nella giornata di ieri Noah Okafor non si è allenato con il resto del gruppo ed ha proseguito il suo lavoro personalizzato a Milanello .

Stando alle ultime notizie riferite da Tuttosport , il rientro in campo dell'attaccante rossonero dovrebbe avvenire tra la gara di mercoledì valida per i quarti di Coppa Italia contro l' Atalanta e il successivo delicatissimo impegno di campionato, sempre a San Siro, contro la Roma di José Mourinho .

