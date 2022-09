Retroscena Noa Lang, Pres. Brugge: “Poteva andare al Milan, poi…”

NoaLang è stato a lungo un obiettivo di Maldini e Massara nell'ultima sessione di mercato. L'olandese durante l'estate aveva avanzato chiare richieste al Club Brugge: voleva andare via. E l'idea di Milano lo stuzzicava, eccome. Un calciatore che per caratteristiche, tra tutte anche la duttilità, avrebbe garantito a Pioli un profilo bravo tecnicamente giovane e da schierare in più ruoli. L'affare però non è andato in porto. In quel momento il Milan aveva stretto fortemente i contatti con il Brugge per arrivare a Charles De Ketelaere e non era da escludere un doppio colpo dalla squadra belga. Ora dopo il gong finale Noa Lang è rimasto a giocarsi le sue carte nelle Fiandre.