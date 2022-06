Milan, Nkunku non si muove: pronto a firmare il rinnovo con il Lipsia

Secondo quanto riportano i colleghi tedeschi, la giovane stella del Lipsia resterà in Germania. Milan tagliato ufficialmente fuori.

Redazione Il Milanista

La sua stagione ha attirato le attenzioni di tutti i migliori club del panorama europeo e non potrebbe essere altrimenti. Dalle parti di Lipsia è ormai noto che sia nata una stella di nome Christopher Nkunku. Il suo nome era uscito qualche settimana fa in orbita Milan ma Nkunku è destinato a restare una suggestione, non solo per i rossoneri. Secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Leipziger Volkszeitung, il francese è pronto a firmare il rinnovo di contratto con il Lipsia, una contromossa dei tedeschi per evitare l'assalto dei top club.

Ad ogni modo un suo ipotetico passaggio al Milan sarebbe stato fattibile solo a fronte di una cessione di Rafael Leao. Il francese ha infatti disputato una stagione epocale con 35 gol segnati e 19 assist in tutte le competizioni. La valutazione del Lispia si aggira tra gli 80 e i 100milionidieuro per lui, cifre che rendono di fatto impossibile la concorrenza rossonera. La notizia di un suo rinnovo frena infatti anche la concorrenza inglese di Manchester United e Chelsea. Entrambe le squadre sarebbero pronte a investire cifre importanti per portare il ragazzo in Premier League. Si aggiunge anche una forte concorrenza del RealMadrid che però ha ufficializzato in questi giorni l'arrivo di Aurélien Tchouameni, altro giocatore attenzionato dal Milan in passato.

Al momento tutte le indiscrezioni lasciano intendere che Nkunku resterà in Germania, per costi dell'operazione e per il rinnovo contrattuale, di cui ancora si attende di conoscere cifre e durata. Attualmente il contratto del francese scade nel 2024 e ovviamente la porta su una sua possibile uscita non è da chiudere del tutto. La mossa dei tedeschi può anche essere vista come una tutela per evitare di venderlo in scadenza di contratto nella prossima sessione estiva. Il Milan ci aveva fatto un pensierino ma oggi è un nome fuori budget e fuori portata per i rossoneri.