Due stelle del Nizza nel mirino del Milan: uno è un figlio d’arte!

Le vie del mercato sono infinite, così come quelle di Maldini. Infinite sì ma francesi. Il tandem ha nel mirino due stelle del Nizza!

Redazione Il Milanista

La base del mercato del Milan è in Francia, non c'è altra spiegazione. Dopo gli interessamenti di Botman e Renato Sanches prima e William Saliba poi, il Diavolo ora ha messo sotto la lente d'ingrandimento altri due giocatori che militano nel campionato francese. Più precisamente nel Nizza. Ed uno sarebbe nient'altro che il figlio di un'ex gloria della Juventus e del calcio italiano: Lilian Thuram. Stiamo parlando di Khéphren Thuram. L'altro giocatore osservato speciale di Maldini è un certo Amine Gouiri, cresciuto nelle giovanili del Lione ma affermatosi in quel di Nizza.

2001 Khéphren Thuram e 2000 Amine Gouiri: due calciatori estremamente giovani che rientrano, anche loro, nel target di riferimento e nella strategia di mercato milanista. Più semplicemente, acquistare calciatori ancora acerbi ma con talenti cristallini, valorizzarli, credere in loro e, successivamente, decidere se tenerli in rosa o venderli al miglior offerente. Questa in breve l'idea politica adottata dai due dirigenti. Non sempre però ha funzionato (vedi i casi di Donnarumma, Calhanoglu e Kessié).

Ma la coppia dirigenziale crede in loro, li ha seguiti da vicino. Hanno studiato il loro campionato ed è stato impressionate. I due infatti sono stati sgrezzati e valorizzati dal futuro tecnico del PSG Christophe Galtier. Da giovani promesse sono diventati calciatori affermati - per lo meno nel campionato francese - pronti per la grande occasione. Il figlio d'arte si è rivelato fondamentale nel club rossonero - guarda caso gli stessi colori sociali del Diavolo - condite da 36 presenze con tanto di 4 gol e 2 assist, tutte maturate in Ligue 1. L'ex cantera del Lione, invece, è stato ancor più decisivo: 16 gol e 10 assist su 48 partite stagionali. Insomma un cammino straordinario, condotto fino alla qualificazione in Conference League.

Ed è presto svelato il motivo per cui Maldini e Massara hanno scelto di seguirli. Certo non saranno rilevanti quanto Renato Sanches o Zaniolo o ancora Marco Asensio, ma le loro qualità le hanno più che dimostrate. Ma a spegnere tutte queste voci di calciomercato, ci ha pensato il neoallenatore dei transalpini Lucien Faivre, il quale ha dichiarato: "Resteranno, è sicuro. E anche Todibo. E' importante controllare i periodi di trasferimento, uno o due giocatori possono fare un'enorme differenza in una squadra". Anche per stavolta, nulla da fare per il mister. N'abandonne pas, Pioli!