Milan, niente da fare per questo attaccante: ecco dove si trasferisce

Nulla da fare per un attaccante seguito anche dal Milan, che ha preso una decisione per il suo futuro. Ecco dove si trasferirà

L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato sul proprio canale YouTube dei vari colpi che potrebbero essere messi a segno nelle prossime ore.

Tra gli aggiornamenti dati c’è uno riguardante l’attaccante del Liverpool Darwin Nunez, accostato anche al Milan.

Accordo vicino

“Nunez ha dato un suo primo ok a parlare con l’Al Hilal. Simone Inzaghi ha parlato direttamente con lui. Al momento non c’è ancora un accordo sul contratto, mentre non dovrebbero esserci problemi per l’intesa con il Liverpool che parte da una valutazione di 70 milioni di euro, ma è disposto a scendere fino a 65 milioni. L’Al Hilal spera di trovare presto un accordo con l’attaccante”.

Niente Milan

“Per quanto riguarda le voci sul Milan, Nunez è stato proposto al club rossonero che ha fatto le sue valutazioni, ma al momento il Diavolo non ha presentato nessuna offerta. Il Milan è concentrato su altre operazioni“.