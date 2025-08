Milan, la concorrenza per Núñez non manca: l’altro club interessato

L'affare che andrebbe a legare Darwin Núñez e il Milan si fa complicato. La società rossonera non è la sola a cui piace il calciatore dei Reds

Il Milan non smette di esplorare piste ambiziose per rinforzare l’attacco, anche quelle che sembrano fuori portata. Tra i nomi emersi nelle ultime ore c’è quello di Darwin Núñez, attaccante uruguaiano del Liverpool. Un profilo di grande livello, che rappresenterebbe un colpo di primissimo piano per il reparto offensivo rossonero. La suggestione nasce da una possibile apertura del Liverpool a una cessione, legata a dinamiche di mercato e al desiderio del giocatore di trovare continuità altrove. Il Milan osserva con interesse e potrebbe valutare un tentativo in extremis se ci fossero le condizioni favorevoli, magari in prestito con diritto di riscatto. Ma la concorrenza è già forte.

L’interesse arabo

In pole al momento c’è l’Al Hilal, club saudita che ha già avviato una trattativa concreta con i Reds. L’offerta economica dei sauditi sarebbe difficile da pareggiare, sia per il Milan che per la volontà del giocatore. I rossoneri, però, sperano che l’aspetto tecnico e la visibilità europea possano giocare a suo favore. Darwin Núñez piace a Massimiliano Allegri e alla dirigenza, che lo considera ideale per il sistema offensivo. Operazione complicata, ma gli uomini mercato del Milan non escludono un tentativo negli ultimi giorni di agosto se si dovesse presentare un’opportunità davvero concreta