Milan, senti le parole dell’ agente di Zaniolo: “Sarebbe bello, ma…”

Uno degli interessi concreti di questo Milan è Nicolo Zaniolo, il quale è legato alla Roma con un contratto fino al 2024.

Nella giornata di ieri è stato ufficializzato il cambio di proprietà dei rossoneri , con RedBird Capital che è passato al comando del club. Da subito bisognerà pianificare il futuro, con lo scopo di continuare a lavorare in un progetto che fino a questo momento ha portato a dei risultati.

Il mercato è ormai alle porte, e con la conferma di Maldini e Massara si potrà subito portare avanti quanto programmato. La rosa del Milan è pronta ad una rivoluzione, con l’uscita di diversi esuberi e l’entrata di giocatori con maggiore qualità. Ad oggi è pronosticato un colpo per reparto. Non è chiaro il budget che la dirigenza milanista avrà a disposizione per il mercato, ma filtra ottimismo.