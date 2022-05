Milan, Gazzetta lancia gli NFT Epic Scudetto in 75 pezzi unici

Dopo le classi Smart e Rare, arriva l’NFT Epic Scudetto coniato in 75 pezzi unici. Occasione dedicata a tutti i tifosi rossoneri

Un'annata da incorniciare per il Milan di Stefano Pioli che dopo 11 interminabili anni torna a vincere uno scudetto. Il titolo è arrivato all'ultima giornata dopo una splendida cavalcata dei rossoneri ed una sfida punto a punto con i cugini nerazzurri. La Gazzetta dello Sport ha voluto celebrare questo trionfo lanciando la sua prima collezione di NFT. Pensato per i tifosi milanisti, un'occasione unica per possedere un NFT sportivo che potrà acquisire valore nel tempo e riservato a pochissimi fortunati.