MOVIOLA | Gli episodi più controversi di Milan-Newcastle

Andiamo a vedere gli episodi più controversi che ci sono stati nel match appena concluso tra il Milan e il Newcastle

E' terminata da pochi minuti la sfida Milan vs Newcastle. Andiamo a vedere le decisioni più controverse prese della classe arbitrale tramite la nostra moviola targata ilMilanista.it.

La moviola del match tra Milan e Inter — Minuto 40 - Calabria viene ammonito per proteste dopo una punizione fischiata a favore del Newcastle. Il terzino rossonero si lamenta con il direttore di gara in quanto, da capitano, è il giocatore preposto a chiedere spiegazioni, ma il Sanchez non vuole sentire ragioni. Giallo severo.

Nel resto del match non ci sono stati episodi arbitrali degni di nota. Nel corso della partita non è mai intervenuto il Var, né per un check, né per richiamare l'arbitro al monitor.

