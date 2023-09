Milan-Newcastle 0-0, il commento: dominio rossonero ma senza reti

Nei primi minuti la partita si dimostra subito intensa a livello fisico. Al 3', dopo un'azione manovrata, è Leao a scoccare la prima conclusione, con un tiro a giro dal limite bloccato da Pope. Dopo 10 minuti di studio, il Milan parte all'arrembaggio. In pochi minuti arrivano occasioni importanti prima con un tiro di Pobega, poi con un colpo di testa di Chukwueze e un tentativo di scavetto di Giroud, ma Pope si oppone e respinge in tutti e tre i casi. Il Milan è sempre più arrembante: prima ci prova Krunic da fuori, con Pope che mette in angolo; poi sul corner Theo schiaccia di testa e trova ancora l'opposizione di Pope. Poco dopo ci prova da fuori anche Loftus-Cheek, ma spara alto. Il Newcastle prova ad argonare i rossoneri, migliorando il palleggio. Il Milan si fa rivedere al 32', con Theo che, lanciato da Leao, arriva sul fondo e mette in mezzo per Giroud, che davanti a Pope la mette a lato. Poco dopo il Milan torna all'assalto: Leao in area dribbla tutti ma poi esagera e invece di tirare tenta una finezza, prendendo il terreno invece del pallone; i rossoneri continuano l'azione e il tiro di Pobega viene respinto da un difensore. Al 37' altra azione pericolosa con Leao che fa la sponda per Chukwueze che di testa non riesce a indirizzare in porta. Nel finale di tempo succede poco e si va negli spogliatoi sullo 0-0.

La cronaca del secondo tempo

All'intervallo Pioli decide di togliere Calabria, ammonito, per inserire Florenzi. Nei primi minuti il Newcastle prova a essere più compatto per contenere meglio il Milan. La prima conclusione arriva al 52' con un tiro non molto pericoloso di Florenzi, a lato. Dopo un'ora di gioco Pioli mette dentro Pulisic e Reijnders per Chukwueze e Pobega. Al 70' brutte notizie per Pioli: Loftus-Cheek si ferma per problemi muscolari: al suo posto dentro Musah. Al 74' occasione Milan: gran cross di Florenzi per Leao che di testa mette di poco alto. Il Milan riprende l'assalto alla porta. Bella iniziativa di Musah, palla per Pulisic che mette dentro per Theo, ma Almiron lo anticipa e mette in angolo. Al 79' tegola per il Milan: Maignan si ferma per un problema al flessore ed è costretto a uscire, al suo posto entra Sportiello. All'87' ancora assalto del Milan area, ma ancora Leao non riesce a trovare la giocata decisa. Un minuto dopo Giroud si mette in proprio e prova un tiro dal limite, bloccato da Pope. Nell'ultimo minuto di recupero Longastaff appena dentro l'area tira da buona posizione e impegna Sportiello nella prima parata importante. Sul corner successivo non succede nulla e la gara si chiude 0-0. Amaro in bocca per i rossoneri che hanno fatto la partita e avuto tante occasioni. Nota negativa Leao: il portoghese è apparso svogliato e ha buttato diverse occasioni.