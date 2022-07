Milan, confermato l’interesse per N’Dicka: il ds del Francoforte lo svela!

Milan che si tuffa a bomba sul calciomercato. Dopo il colpo De Keteleare (sempre se arriva) si punta al difensore. Spunta un nome nuovo!

Redazione Il Milanista

Non solo il trequartista, ora anche il difensore. Questo è il must della coppia Massara-Maldini. Prima bisogna chiudere la trattativa legata al grande obiettivo di mercato, Charles De Ketelaere - o un suo sostituto nel caso in cui il belga non dovesse sbarcare a Malpensa. E allora, solo allora ci si potrà concentrare sul colpo in difesa. Quel difensore che permetterebbe di avere il reparto arretrato al gran completo, di cui tre difensori molto giovani e di talento ed uno più esperto, quale Simon Kjaer, pronto a guidare il trio delle meraviglie.

Il Milan avrebbe già adocchiato il primo obiettivo per la retroguardia: Japhet Tanganga. L'esubero del Tottenham di Antonio Conte sarebbe un obiettivo più concreto. E un incontro c'è già anche stato in questi giorni. C'è solo un piccolo problema: la formula dell'operazione. Il Diavolo vorrebbe il prestito con diritto di riscatto - anche per potersi tutelare - e gli Spurs preferirebbero l'obbligo di riscatto. Insomma, non sarà facile trovare una direzione che possa accontentare tutte le parti in gioco.

Ed ecco che sarebbe spuntato un altro obiettivo reale e concreto. Il suo nome altro non è che Evan N'Dicka. Il difensore attualmente è in forza all'Eintracht Francoforte, ma di certo non disdegnerebbe un trasferimento verso una big del calcio europeo quale il Milan. Maldini e Massara ci pensano, studiano il colpo, d'altro canto il calciatore è giovane - è un classe 1999 - ed è francese tanto quanto un altro suo compagno di reparto, Pierre Kalulu. E sarebbe un'ottima scommessa, magari anche da vincere. E la conferma dell'interesse del Diavolo su N'Dicka sarebbe arrivata direttamente dal direttore sportivo del club vincitore dell'ultima Europa League, Markus Krosche. Il dirigente ha parlato ai microfoni di Kickerrilasciando le seguenti affermazioni: "Sappiamo dell’interesse del Milan per Ndicka, ma fino a questo momento non sono arrivate offerte". Insomma, zero offerte (per ora) ma l'interesse per il transalpino c'è e rimane. Occhio ai prossimi giorni.