Milan – Gioca contro la Roma, ma torna a casa in tram

Notte magica per i rossoneri, ma soprattutto per il baby portiere rossonero Lapo Nava, il quale è stato convocato per la prima volta da Pioli.

Redazione Il Milanista

Nottata magica per i rossoneri che nella serata di ieri hanno battuto la Roma in casa con il risultato di 3-1. Non c'è stata speranza per gli uomini di Josè Mourinho, i quali si sono dovuti arrendere alla supremazia degli interpreti milanisti.

E' stata una prova impeccabile da parte degli uomini di Stefano Pioli, nonostante le innumerevoli assenze: Covid, infortuni e Coppa d'Africa. Ma ieri è stata una notte speciale anche per un "Baby talento" rossonero, ovvero per Lapo Nava. Il ragazzo è un giovane portiere classe 2004, ed è il figlio di Stefano Nava, vecchia conoscenza del calcio italiano. Il ragazzo dopo esser stato convocato da Pioli per il match contro la Roma, ha deciso di tornare a casa con il tram.

Una storia del tutto bizzarra, ma piacevole, in un modo del calcio dove l'umiltà spesso non è neanche mai stata spiegata. Questo ragazzo con questo episodio, ha sottolineato la semplicità di un ragazzo normale che da oggi in poi è pronto a fare il salto nel mondo dei grandi.